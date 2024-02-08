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12:16, 8 февраля 2024Россия

12-летняя российская школьница получила удар по лицу за вопрос «сколько времени»

В Новосибирске 12-летняя школьница получила удар по лицу за вопрос о времени
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Новосибирске 12-летняя школьница получила удар по лицу за вопрос «сколько времени». Об этом сообщил портал NGS.ru.

Мать пострадавшей россиянки объяснила, что на девочку набросилась с кулаками одноклассница. Женщина отметила, что все произошло на первом этаже учебного заведения. «Сначала девочка нанесла ей несколько ударов по лицу, а затем схватила за волосы и стала бить головой о рядом стоявшую скамейку», — заявила россиянка.

По ее словам, после стычки в приемную ее дочь отправил охранник — того, в свою очередь, позвала некая женщина. Позже охранник написал на имя директора школы. Он попросил провести расследование инцидента и проверить психическое здоровье ученицы, которую обвинили в нападении.

Врачи выявили у избитой школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, а также дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области две школьницы сняли на видео избиение сверстницы.

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      Анна Щербакова
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