Аферисты открыли фальшивую скорую и выманивали деньги у больных COVID-19 россиян

В Москве мошенники под видом скорой помощи выманивали деньги у больных COVID-19

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили фальшивую службу скорой медицинской помощи, организованную в Москве и выманивающую деньги у больных COVID-19 россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МК».

По данным издания, аферисты открыли фирму под «громким названием», приобрели необходимые автомобили и стали выезжать на вызовы к жителям. Далее сотрудники «скорой помощи» убеждали, что могут доставить больного в платное отделение одной из столичных больниц с комфортными условиями за отдельную плату. Получив согласие, мошенники в разговоре с диспетчерами преувеличивали степень заболевания или выдавали пациентов за других людей, чтобы устроить их именно в это учреждение.

В конце они предлагали жителям заплатить различные суммы денег — от 50 тысяч рублей — за госпитализацию и уезжали. Вскоре выяснялось, что ни в какую платную палату пациент не попадет, а будет лечиться на общих основаниях.

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