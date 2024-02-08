Рецидивист набирал россиянок на «секретную» работу и просил совершать кражи

В Тюмени рецидивист просил девушек совершать кражи под видом шпионской работы

В Тюмени полицейские раскрыли серию краж, организатор которой нанимал девушек на «секретную» работу и просил их устраиваться в качестве сотрудниц в ломбарды и ювелирные магазины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разработчиком мошеннической схемы стал житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу и мошенничество. Вор-рецидивист по объявлению набирал девушек из разных регионов страны, а затем оборудовал для них учебные центры на съемных квартирах. Там сотрудниц убеждали, что они занимаются шпионской работой по проверке коммерческих организаций.

После стажировки девушки подписывали документы о неразглашении охраняемой законом тайны и устраивались на работу в ювелирные магазины и ломбарды. Помимо основных обязанностей, сотрудницы дополнительно выполняли поручения кураторов. В качестве последнего задания организаторы предлагали им совершить кражи денег и драгоценностей, которые нужно было отправить на указанные адрес через службу доставки. После этого кураторы переставали выходить с девушками на связь.

Ранее сотрудники полиции задержали пятерых жителей Саратовской области, которые незаконно получили свыше пяти миллионов рублей от 300 человек под видом оказания юридических услуг.