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16:25, 8 февраля 2024Наука и техника

Мошенники обманули Apple на 2,5 миллиона долларов

404Media: исследователь безопасности обманул Apple на 2,5 миллиона долларов

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Известный специалист по безопасности преступным путем заработал на компании Apple 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает издание 404Media.

Ной Роскин-Фрейзи из компании ZeroClicks был арестован за мошенничество с подарочными картами Apple, мужчину могут приговорить к 20 годам тюрьмы. Сообщается, что Роскин-Фрейзи неоднократно помогал Apple находить уязвимости в гаджетах, в декабре корпорация поблагодарила специалиста за помощь на своем сайте.

Следствие выяснило, что Ной Роскин-Фрейзи вместе с подельником нашел уязвимость в серверной системе Apple. С ее помощью специалист получил доступ к корпоративному VPN компании и обманным путем украл подарочные карты на сумму 2,5 миллиона долларов. Также он смог оформить на себя доставку гаджетов Apple на сумму 100 тысяч долларов.

Уточняется, что специалист разместил заказы в магазинах Apple за 0 долларов, а также бесплатно продлил для них расширенную гарантию. Как правило, Роскин-Фрейзи использовал вымышленные имена, но через систему также оформил гарантию AppleCare для членов своей семьи.

В апреле 2022 года окружной суд Техаса в США приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к тюремному заключению и штрафу из-за махинации с подарочными картами Apple. Ущерб Apple составил 1,5 миллиона долларов.

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      Андрей Ставицкий
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