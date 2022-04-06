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Мошенники обманули Apple на 1,5 миллиона долларов

Мошенники украли у Apple 1,5 миллиона долларов с помощью махинаций с подарочными картами

Фото: Xing Yun / Costfoto / Globallookpress.com

Окружной суд Техаса в США приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к тюремному заключению и штрафу из-за махинации с подарочными картами Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Судья Дэвид Годби приговорил Джейсона Тут-Пьюссана к 60 месяцам тюрьмы из-за кражи и незаконного использования оборудования Apple, с помощью которого преступник изготовлял подарочные карты. Также мужчина будет вынужден выплатить компании 1,26 миллиона долларов.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что Тут-Пьюссан вместе с сообщником украл фирменное оборудование Apple для изготовления подарочных карт, которыми можно оплачивать покупки в магазинах компании. Было доказано, что в период с 2015 по 2017 год мошенники выпустили карты на сумму около 1,5 миллиона долларов.

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«Если они думали, что мошенничество на миллионы долларов останется незамеченным только потому, что они нацелились на компанию стоимостью в триллион долларов, они жестоко ошиблись», — заявил в суде прокурор Чад Мичем. «Эта тщательно организованная схема привела к финансовым потерям для крупной корпорации и ее клиентов», — сказал специальный агент ФБР Мэтью Дж. ДеСарно.

Агенты Федерального бюро расследований работали над делом с 2019 года. В октябре 2021 года суд приговорил сообщника Тут-Пьюссана Сайеда Али к 37 месяцам тюрьмы.

Летом 2021 года бывший сотрудник Microsoft Владимир Квашук, обманувший корпорацию на 10 миллионов долларов, получил тюремный срок. В ходе расследования ФБР выяснило, что уроженец Украины использовал уязвимость в системе компании, чтобы обмануть Microsoft.

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Андрей Ставицкий
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