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10:22, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет Елене Блиновской

Артемий Лебедев посоветовал блогерше Блиновской нанять хороших адвокатов

Кадр: страница Артемия Лебедева во ВКонтакте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет блогерше Елене Блиновской. В выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте», он заявил, что ей следовало нанять более профессиональных адвокатов.

По мнению Лебедева, Блиновская находится под следствием из-за того, что ее юридическая защита недостаточно профессиональна. «Нужно брать хороших адвокатов, а не просто каких-то своих кармических подруг, пусть даже у них космический гонорар», — заключил он.

Дизайнер считает, что сотрудничество с хорошим адвокатом позволило бы блогерше не попасть в тюрьму надолго.

Ранее Лебедев положительно оценил бизнес Блиновской. По его словам, в своих марафонах блогерша продает людям положительные эмоции, и на это предложения всегда находятся покупатели.

22 января Замоскворецкий суд Москвы поместил Блиновскую в СИЗО. Сообщалось, что блогерша нарушила правила домашнего ареста, под которым находилась по решению суда. Блиновская останется под стражей до 26 апреля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Следствие обвинило ее в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег. Блогершу поместили под домашний арест.

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