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11:35, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал оценку бизнесу Блиновской

Артемий Лебедев назвал деятельность блогерши Елены Блиновской нормальным бизнесом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал деятельность блогерши и автора «Марафона» желаний Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, нормальным бизнесом. Такую оценку он дал в своем обзоре новостей, доступном на YouTube.

Лебедев заявил, что единственный продукт, который Блиновская продает людям — счастье. «Она им присылает в WhatsApp какие-то аудиофайлы нежным голосом, и люди готовы за эту *** [ерунду] платить деньги. Это нормальный хороший бизнес, если кто-то хочет покупать *** [ерунду], у людей должна быть такая возможность. Потому что на свете вообще продается довольно много *** [ерунды], если мы щас начнем запрещать *** [ерунду], нам придется запретить полмира», — рассудил блогер.

Вместе с тем он выразил мнение, что Блиновская, возможно, недостаточно серьезно относится к уголовному делу и «не очень понимает, что происходит».

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Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь российскую границу. 28 апреля Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом. По версии следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. Кроме того, ее обвиняют в отмывании денег.

Позднее в правоохранительных органах сообщили, что Блиновская может быть отправлена в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в соцсетях. Перед этим стало известно, что кураторы курсов блогерши продолжают набирать участников на ее тренинги.

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Маргарита Щигарева
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