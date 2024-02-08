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04:34, 8 февраля 2024Мир

Байден указал на важность США для всего мира

Байден: США являются важнейшей страной мира

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США являются важнейшей страной мира, заявил глава государства Джо Байден в ходе выступления в Нью-Йорке. Его цитирует ТАСС.

Байден подчеркнул, что Штаты имеют большое значение для других стран. «Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?» — задался вопросами американский лидер.

Ранее Байден заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, который могут построить США. По его словам, американцы способны «объединить мир так, как этого никогда не было раньше», но для этого они должны быть «достаточно дерзкими и уверенными в себе».

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      Марина Совина
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