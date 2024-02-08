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12:21, 8 февраля 2024Ценности

Блогерша нашла неожиданное применение фейковому пупку и смутила зрителей

Кадр: @lauramejiar

Популярная блогерша нашла неожиданный способ визуально удлинить рост и смутила подписчиков. На соответствующие ролик и комментарии обратили внимание в New York Post

Инфлюэнсер Лаура Медхиар, на которую подписаны 1,8 миллиона человек, поделилась вирусным постом в TikTok. На размещенных кадрах она приклеивала на живот временную татуировку в виде фейкового пупка. По ее словам, таким образом девушки из Азии визуально увеличивают рост на камеру.

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«Это самая странная вещь, которую я когда-либо делала. Мне кажется, что я стала выглядеть не выше, а шире», — высказалась автор публикации. Мнение Медхиар поддержали и зрители. «Меня пугает этот пупок», «Выглядит как дыра в теле», «Такое ощущение, что стало только хуже», — писали они.

Ранее Айза показала внешность девятилетней давности и смутила фанатов одной деталью.

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      Карина Черных
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