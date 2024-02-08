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16:06, 8 февраля 2024Спорт

Бывший футболист сборной России завершил карьеру

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов завершил карьеру в 36 лет

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов завершил карьеру. Об этом сообщается на сайте «Факела».

«Сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы», — сказал 36-летний защитник. Он также поблагодарил воронежский клуб, который стал для него последним в карьере.

С 2020 по 2023 год Кудряшов играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».

В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Вместе с командой он дошел до 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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