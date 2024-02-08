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22:16, 8 февраля 2024Мир

Бывший советник Трампа поддержал Такера Карлсона

Бывший советник Трампа поддержал взявшего интервью у Путина журналиста Карлсона
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал американского журналиста Такера Карлсона. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

«Я вместе с Такером Карлсоном» , — написал политик. Так он прокомментировал решение журналиста взять интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее бывший разведчик из США Скотт Риттер оценил вероятное последствие интервью Карлсона с российским лидером. По его словам, публикация их разговора станет ударом по русофобии в мире.

8 февраля Карлсон заявил, что интервью с главой России выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на его сайте. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что запись разговора также будет опубликована на сайте Кремля на русском и английском языках.

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      Марина Совина
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