Бывший советник Трампа поддержал Такера Карлсона

Бывший советник Трампа поддержал взявшего интервью у Путина журналиста Карлсона

Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал американского журналиста Такера Карлсона. Свое мнение он высказал в социальной сети X.

«Я вместе с Такером Карлсоном» , — написал политик. Так он прокомментировал решение журналиста взять интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее бывший разведчик из США Скотт Риттер оценил вероятное последствие интервью Карлсона с российским лидером. По его словам, публикация их разговора станет ударом по русофобии в мире.

8 февраля Карлсон заявил, что интервью с главой России выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на его сайте. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что запись разговора также будет опубликована на сайте Кремля на русском и английском языках.