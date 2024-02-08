Названо преимущество китайских автомобилей перед конкурентами

«Авто.ру Бизнес»: кроссоверы из Китая опережают конкурентов в среднем на 9 опций

Основным преимуществом китайских автомобилей перед другими иностранными марками является большее количество опций в исходной комплектации. К такому выводу пришли эксперты «Авто.ру Бизнес», которые проанализировали пять главных для России кроссоверов из Китая и сравнили их с конкурентами, пишут «Известия».

В среднем автомобиль из КНР имеет 59 опций, а другие городские внедорожники — 50. Самая щедрая комплектация у Haval Jolion Premium — 67 опций. У модели, в частности, есть автопарковка и проекция спидометра на лобовое стекло.

Поскупились создатели Chery Tiggo 4 Pro Travel, у которой 51 опция. Но самый технологичный из других иностранных кроссоверов Toyota RAV4 Fashion Plus опережает ее всего на три опции, а у Hyundai Creta Classic II и вовсе 41 опция.

Как отмечают эксперты, акцент на опциях отличает китайских автопроизводителей. В то же время другие марки предпочитают сосредоточиться на безопасности: у всех их авто, кроме Hyundai Creta Classic II, есть дополнительная шторка безопасности. Из пяти китайских моделей таким дополнением могут похвастаться только Chery Tiggo 7 Pro Elite и Сhery Tiggo 4 Pro Travel.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta и с начала февраля ставит на эту модель две подушки.