Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о тактике украинских диверсантов

Командир бойцов ЧВК «Вагнер» Борисов рассказал о тактике украинских диверсантов

Украинские диверсанты в российской форме заходили в населенные пункты, занятые российскими военными — такие случаи особенно часто происходили в начале специальной военной операции (СВО). О тактике диверсантов «Ленте.ру» рассказал бывший заключенный Виктор Борисов (имя изменено), который командовал штурмовиками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Бывали дикие случаи. (...) Диверсанты спрашивали у местных: мол, вам с русскими как, нормально живется? Я лично знаю про один такой случай, когда этим диверсантам попались мать и дочь. "С российскими военными проблем нет, мы им рады", — сказали они и были расстреляны на месте для устрашения остальных жителей», — рассказал Борисов.

По его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) есть те, кто бегут, но есть и такие бойцы, которые стоят до последнего, отстреливаются и не сдаются. «Пока их не завалишь — не пройдешь», — отметил Борисов.

Полную версию интервью с командиром штурмовиков ЧВК «Вагнер» можно прочитать здесь.

Ранее также Виктор Борисов рассказал, что штурмовые операции под Артемовском (украинское название — Бахмут) шли поэтапно: вначале подразделения с боем брали конкретные точки в линии обороны противника.