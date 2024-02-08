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11:10, 8 февраля 2024Экономика

Российский бизнес пожаловался на слишком дорогие электричество и тепло

«Ведомости»: российский бизнес рассказал о росте цен на электроэнергию и тепло

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Стоимость электроэнергии и тепла для российского бизнеса непредсказуемо и неконтролируемо растет, что вызывает «крайнюю озабоченность» предпринимателей. Об этом говорится в письме уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в адрес премьера Михаила Мишустина, на которое ссылаются «Ведомости».

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах конечная цена для компаний на электроэнергию в 2022-2023 годы выросла на 7-14 процентов, а тепло стало дороже на 6-13 процентов. При этом доля этих платежей в затратах компаний достигает 10-50 процентов.

Бизнесмены жалуются, что тарифы значительно различаются в зависимости от объемов реализации, расположения объекта, изношенности сетей и других факторов. Основная причина роста, указывает Титов, значительное количество мощностей, которые резервируются, но не используются, а также снижение добычи газа, рост стоимости мазута и общая инфляция.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) указали, что без учета тарифов электросетей на передачу и сбытовых надбавок нерегулируемая оптовая одноставочная цена электроэнергии для бизнеса в 2023 году выросла на шесть процентов, что ниже инфляции (7,42 процента), однако отдельно в Сибири рост составил 7,9 процента.

Представитель регулятора указал, что такая разница стала реакцией на рост спроса в регионе, однако в целом подорожание находится в пределах инфляции. В свою очередь представитель «Совета производителей энергии» (лобби крупнейших генераторов) напомнил, что одноставочная цена электроэнергии на оптовом рынке в 2020-2023 выросла на 21,1 процента, а накопленный уровень инфляции достиг 36,7 процента.

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      Платон Щукин
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