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02:00, 8 февраля 2024Россия

Два человека погибли после столкновения 29 машин в Подмосковье

Минздрав: в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье погибли два человека

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Два человека погибли в результате столкновения 29 машин на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает РИА Новости.

Уточняется, что еще шестнадцать человек пострадали, пятеро из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В пресс-службе ведомства добавили, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее в сети появились кадры с места ДТП. Вместе с легковыми машинами в аварию попали фуры.

Авария произошла в среду, 7 февраля. Предположительно, автомобили столкнулись из-за снегопада.

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      Марина Совина
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