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16:44, 8 февраля 2024Бывший СССР

Эксперт назвал последствия от снижения западной помощи для ВСУ

Эксперт Леонков предрек ослабление позиций ВСУ из-за снижения западной помощи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сокращение западной помощи приведет к ослаблению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия снижения западной помощи для Киева назвал военный эксперт Алексей Леонков, его слова приводят «Известия».

«Западная помощь будет в меньших количествах, то есть миллионами снарядов их уже снабжать не будут. Даже Боррель объявлял о том, что Украина весной текущего года получит один миллион снарядов, затем пошли заявления, что это были оптимистичные взгляды. Европейские политики предполагали, что так будет, но военно-промышленный комплекс стран НАТО с этой задачей не справился», — рассказал он.

Кроме того, Леонков заявил, что европейские производители не пойдут на то, чтобы передать Украине снаряды бесплатно. По его словам, основной проблемой Украины в настоящий момент является не снижение западной помощи, а собственная армия, которую Киев растратил за два года боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка. Так канцлер аргументирует необходимость оказания постоянной финансовой и военной помощи ВСУ.

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      Александр Курбатов
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