Эксперт Леонков предрек ослабление позиций ВСУ из-за снижения западной помощи

Сокращение западной помощи приведет к ослаблению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Последствия снижения западной помощи для Киева назвал военный эксперт Алексей Леонков, его слова приводят «Известия».

«Западная помощь будет в меньших количествах, то есть миллионами снарядов их уже снабжать не будут. Даже Боррель объявлял о том, что Украина весной текущего года получит один миллион снарядов, затем пошли заявления, что это были оптимистичные взгляды. Европейские политики предполагали, что так будет, но военно-промышленный комплекс стран НАТО с этой задачей не справился», — рассказал он.

Кроме того, Леонков заявил, что европейские производители не пойдут на то, чтобы передать Украине снаряды бесплатно. По его словам, основной проблемой Украины в настоящий момент является не снижение западной помощи, а собственная армия, которую Киев растратил за два года боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка. Так канцлер аргументирует необходимость оказания постоянной финансовой и военной помощи ВСУ.