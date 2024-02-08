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15:43, 8 февраля 2024Наука и техника

На звезде зарегистрировали мощное извержение

The Astrophysical Journal Letters: на звезде зарегистрировали мощное извержение

Фото: Melissa Weiss / CfA

Астрономы зарегистрировали мощное извержение молодой звезды, которая всего за несколько часов стала более чем в сто раз ярче. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые провели наблюдения за звездой HD 283572, которая расположена на расстоянии около 400 световых лет. Возраст объекта с массой 1,4 массы Солнца составляет менее трех миллионов лет. Примерно в это время вокруг звезд начинают формироваться планеты земного типа, что можно обнаружить по слабому, но заметному свечению пылевого материала на миллиметровых или радиоволнах.

По словам ученых, энергия вспышки, выделенная всего за миллисекунду, равнозначна расходованию всего ядерного арсенала Земли, при этом само извержение продолжалось в течение 9 часов. Это превышает энергию других вспышек, наблюдаемых на миллиметровых волнах у звезд, находящихся вблизи Солнца. Однако механизм, ее спровоцировавший, остается неизвестным.

Ранее ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне назвали условия, при которых вспышка килоновой могла бы угрожать существованию человечества. Согласно их выводам, опасным является расстояние менее 40 световых лет.

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      Александр Еникеев
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