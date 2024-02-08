Еще одну визитку Путина выставили на продажу

Визитку Путина и документ с его подписью выставили на аукцион в Петербурге

Еще одна визитная карточка президента России Владимира Путина выставлена на электронный аукцион в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости».

«Ленинградский городской совет народных депутатов. Путин Владимир Владимирович. Советник председателя Ленсовета по международным связям», — указано в карточке. Кроме того, в визитке представлен адрес и телефоны для связи.

Помимо этого, на продажу выставлен документ с подписью Путина 1990-х годов.

В декабре 2023 года визитку Путина продали за два миллиона рублей. При этом стартовая цена лота, который приобрел неизвестный покупатель, составляла одну тысячу рублей.