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12:28, 8 февраля 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ Сырский побывал под Бахмутом

Генерал ВСУ Сырский побывал в подразделениях под Бахмутом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генерал-полковник Александр Сырский, один из кандидатов на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отставки Залужного, побывал в воинских частях и подразделениях, находящихся близ Артемовска (украинское название Бахмут), об этом сообщает издание РБК Украина, ссылаясь на источники ВСУ.

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Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых способностей украинских войск.

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По информации The Economist, пост главнокомандующего ВСУ Залужного предлагали занять Александру Сырскому, командующему сухопутными войсками ВСУ, однако он в момент отказался после аналогичного отказа от главы разведки Кирилла Буданова.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ сообщал, что российские военные продолжают наступление по всему фронту. «Враг не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту», — указал генерал.

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      Валентин Карант
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