Инвестиции в криптовалюту назвали защитой от кризиса

Аналитик Кийосаки: вложения в биткоин — парашют для мягкой посадки в кризис

Инвестиции в самую популярную криптовалюту — биткоин — станут «парашютом для мягкой посадки» в кризисные времена наравне с вложениями в драгоценные металлы, включая золото и серебро. Об этом заявил автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в интервью на YouTube-канале Rich Dad Channel.

Предприниматель заявил, что в настоящее время «мир фальшивых денег рушится». «Финансовые неудачники» могут потерять свои деньги, так как не будут знать, что с ними делать, когда «банки рухнут, а мировая экономика погрузится в кризис». На этом фоне инвестиции в драгметаллы и биткоин могут стать своего рода безопасной гаванью.

В качестве главного плюса биткоина Кийосаки назвал отсутствие затрат на доставку этой криптовалюты. По этой причине ценность подобных вложений больше, чем у инвестиций в золото и серебро. «Биткоин — невероятно быстрый, не требует упаковки, транспортировки, найма бронированных фургонов и охранников», — заключил аналитик.

Однако основным минусом биткоина является непредсказуемость его курса, о чем ранее заявлял кандидат экономических наук Владимир Григорьев. На этом фоне эксперт посоветовал россиянам осторожно подходить к вложениям в эту криптовалюту.