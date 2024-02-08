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10:57, 8 февраля 2024Россия

Камеры наблюдения перенастроили на еще одно нарушение на дорогах Москвы

В Москве и Подмосковье камеры начали фиксировать езду на машине без номеров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На трассах Москвы и Московской области камеры начали фиксировать езду на автомобиле без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источник в Госавтоинспекции.

По словам собеседника канала, с этой целью комплексы наблюдения за дорожным движением были перенастроены.

Расширенный функционал камер позволяет в автоматическом режиме передавать информацию о нарушителях на посты Госавтоинспекции. За езду без номеров предусмотрен штраф, напомнил канал.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили о новой процедуре взыскания штрафов с владельцев транспортных средств. Там пояснили, что теперь все штрафы будут приходить в одно из подразделений ФССП, после чего сотрудники будут направлять запросы в банки и производить взыскание.

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      Алан Босиков
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