Россиянина посадили на 13 лет за подготовку диверсий для СБУ и госизмену

В Красноярске суд дал 13 лет Киселеву за подготовку диверсий для СБУ и госизмену

Красноярский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы 23-летнего Дмитрия Киселева за подготовку диверсий по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденного отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что Киселев, ранее проживавший в городе Харцызск Донецкой области, через интернет установил связь с сотрудниками украинских спецслужб. По их заданию он стал фотографировать объекты инфраструктуры Красноярского края, а также собрал и передал СБУ данные о местоположении российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

Киселеву также было поручено поджечь и взорвать железнодорожные объекты в Сибири.

7 февраля сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего студента Андрея Васюренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме на выездном заседании в Карелии. Молодой человек признал свою вину.