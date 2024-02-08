Москвичам рассказали о погоде в День влюбленных

Синоптик Шувалов: 14 февраля стоит тщательнее укрывать от холода букеты цветов

Праздничные букеты 14 февраля москвичам придется поберечь от холода. О погоде в День влюбленных жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радиоточкой НСН».

В Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, которые принесет обширный антициклон. Метеоролог советует тщательнее укрывать от ветра цветы, которые мужчины несут любимым. Сильных снегопадов, по прогнозам синоптика, не будет. Возможен небольшой снег в начале грядущей недели.

Ближайшие три дня в столице будут холодными, ранее говорил Шувалов. С 9 по 11 февраля, ночью ожидается минус 15-20 градусов, днем минус 10-13 градусов. Ослабнут морозы к 12 февраля.