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09:32, 8 февраля 2024Спорт

Кучеров вновь стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампы» Кучеров вновь стал лидером гонки бомбардиров НХЛ

Фото: Wendell Cruz-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь стал лидером гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Кучеров отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3). Россиянин сделал ассист в третьем периоде.

Форвард набрал 86 очков (32 заброшенные шайбы и 54 результативные передачи) и обошел находившегося на первой строке списка лучших бомбардиров канадца из «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который имеет в активе 85 очков. Также Кучеров вернулся в лидеры по общему количеству пасов.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В текущем сезоне он сыграл за команду в 50 матчах.

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      Дарья Коршунова
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