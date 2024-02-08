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12:32, 8 февраля 2024Силовые структуры

Начался суд над свидетелем по делу бывшего замглавы Минэнерго России о взятке

В Москве судят давшего показания на осужденного за взятку экс-замглавы Минэнерго

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Мещанском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела экс-директора проекта создания государственной информационной системы ТЭК в Минэнерго России Романа Щербова, давшего показания против бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигуранта, заключившего досудебное соглашение со следствием, судят в особом порядке, при котором не исследуются доказательства и не допрашивают свидетелей, так как он дал признательные показания, изобличающие соучастников преступления. Закон предусматривает наказание ниже низшего предела для него.

Следствие считает Щербова посредником в передаче взяток Тихонову, который, по версии следствия, через жену получил две взятки на сумму 77 миллионов рублей и 580 тысяч долларов, а также причастен к хищению из бюджета 270 миллионов рублей при помощи семерых подельников.

Щербов является ключевым свидетелем на процессе, проходящем над бывшим замглавы Минэнерго, вступившем в завершающую стадию.

В феврале 2021 года сообщалось, что жена Тихонова — Валерия Коваленко — дала против него показания, и ее освободили из СИЗО под домашний арест в элитной квартире на Патриарших прудах в центре Москвы. Следствие считает, что экс-замминистра получил 227 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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