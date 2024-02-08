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03:30, 8 февраля 2024Из жизни

Мужчина пожаловался на нескончаемую болезненную эрекцию

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Житель Ганы пожаловался на нескончаемую эрекцию, из-за которой он мучается от невыносимой боли. Об этом сообщает Ghana Web.

48-летний Стивен Данкуа рассказал, что страдает от редкого заболевания, которое называется приапизм. Это состояние болезненной эрекции, которая продолжается в течение длительного времени при отсутствии сексуальной стимуляции и после эякуляции.

По словам Данкуа, его эрекция длится уже два дня. У него болят пенис и мошонка, он не может нормально спать и справлять нужду. Мужчина признался, что не получает поддержки от родственников, так как их пугает его недуг. Данкуа обратился в больницу, где ему порекомендовали сделать операцию. По словам врачей, в противном случае он может лишиться жизни.

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Сейчас мужчина работает, превозмогая боль, чтобы купить необходимые лекарства и пройти обследование в медицинском учреждении. Данкуа заявил, что постоянно плачет и даже думает покончить с собой из-за непрекращающихся мучений.

Отмечается, что у мужчины была диагностирована серповидноклеточная анемия — наследственная генетическая аномалия строения гемоглобина. Из-за этой патологии у него мог развиться приапизм. Также в числе вероятных причин развития состояния болезненной эрекции могут быть метаболические нарушения, опухолевые процессы, заражение бешенством и малярией, употребление алкоголя и наркотических веществ, инсульт и повреждение мозга и получение травм.

Ранее житель Бразилии, страдающий от «аллергии почти на все», рассказал о жизни с заболеванием. По словам мужчины, из-за особенности своего организма за последние восемь лет он попадал в больницу более 20 раз.

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      Алиса Удовик
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