На российской птицефабрике выявили птичий грипп и массовый падеж кур

Сахалинская прокуратура взяла на контроль ситуацию с птичьим гриппом на фабрике

На птицефабрике «Островная» в Сахалинской области зафиксировали массовые случаи падежа кур, который оказался вызван вспышкой гриппа типа «А» — птичьего гриппа, сообщает Sakh.online.

Руководство предприятия допустило введение карантина на птицефабрике. Также прекращена продажа куриного мяса и яиц в магазинах. «Мы понимаем, что должны предотвратить распространение вируса за стенами фабрики», — отметил замгендиректора предприятия Илья Юрьев.

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль ситуацию. «На предприятии запретили реализацию живой птицы населению без обеспечения условий биобезопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее в России захотели ограничить транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан. В Россельхознадзоре объясняют такую меру защитой от распространения гриппа птиц, с которым сейчас сложилась нестабильная ситуация в американском регионе.