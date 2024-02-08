Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 8 февраля 2024Россия

На российской птицефабрике выявили птичий грипп и массовый падеж кур

Сахалинская прокуратура взяла на контроль ситуацию с птичьим гриппом на фабрике

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

На птицефабрике «Островная» в Сахалинской области зафиксировали массовые случаи падежа кур, который оказался вызван вспышкой гриппа типа «А» — птичьего гриппа, сообщает Sakh.online.

Руководство предприятия допустило введение карантина на птицефабрике. Также прекращена продажа куриного мяса и яиц в магазинах. «Мы понимаем, что должны предотвратить распространение вируса за стенами фабрики», — отметил замгендиректора предприятия Илья Юрьев.

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль ситуацию. «На предприятии запретили реализацию живой птицы населению без обеспечения условий биобезопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее в России захотели ограничить транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан. В Россельхознадзоре объясняют такую меру защитой от распространения гриппа птиц, с которым сейчас сложилась нестабильная ситуация в американском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В Венгрии нашли виновников кризиса в Европе

      В Латвии захотели создать вытрезвитель для детей

      На российской птицефабрике выявили птичий грипп и массовый падеж кур

      Россиянин поссорился со знакомым и открыл стрельбу по окнам его квартиры

      Белгородский губернатор призвал жителей укрыться во время ракетной опасности

      Раскрыта загадка планетарных туманностей

      Найден способ спасти россиян от взрывов газа в домах

      Республиканцев США обвинили в связи с Кремлем из-за интервью Путина Карлсону

      Россия рекордно нарастила торговлю с рядом стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше