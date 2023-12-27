В России захотели ограничить провоз американской курятины в Казахстан

Россельхознадзор ограничит транзит американской курятины из-за птичьего гриппа

В России захотели ограничить транзит американской птицеводческой продукции в Казахстан. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.

В ведомстве считают необходимым ограничить провоз курятины из США по территории России. В Россельхознадзоре объясняют такую меру защитой от распространения гриппа птиц, с которым сейчас сложилась нестабильная ситуация в американском регионе.

Ранее в октябре Guardian сообщала о возможном начале эпидемии этого заболевания на территории США. После прилета в Калифорнию в рамках осенней миграции миллионов водоплавающих вирус птичьего гриппа начал стремительно распространяется по всей стране.

В декабре на птицеферме в Бельгии произошла вспышка нового высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1. Для предотвращения распространения болезни специалистам пришлось забить 20,1 тысячи птиц.

Из-за вспышек птичьего гриппа и низкой рентабельности производство курятины и яиц в России сохранится примерно на прошлогоднем уровне, несмотря на возросший спрос. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, птичий грипп имеет высокий пандемический потенциал. В 2023 году было зафиксировано большое количество вспышек заболеваний, из-за чего выросло число заражений людей. Вакцинация, отметила она, покрывает все риски заболевания гриппом.