На Украине отвергли связь блокпостов в Киеве с поиском ДРГ

Глава КГВА Попко: блокпосты в Оболонском районе Киева нужны для учений

Установленные в Оболонском районе Киева блокпосты нужны для учений — отработки поисковых мероприятий, а не для поиска диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в интервью для украинского издания «ТСН».

«Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия», — отметил чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем учения будут проводиться на территории всей украинской столицы.

5 февраля стало известно об установке в Оболоноском районе блокпостов. Пресс-служба Оболонского территориального центра комплектации объяснила это поиском ДРГ, которая якобы проникла в город. Позднее соответствующее сообщение было удалено.

Впервые блокпосты появились в Киеве в конце декабря 2023 года.