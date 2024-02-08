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12:28, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине отвергли связь блокпостов в Киеве с поиском ДРГ

Глава КГВА Попко: блокпосты в Оболонском районе Киева нужны для учений

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Установленные в Оболонском районе Киева блокпосты нужны для учений — отработки поисковых мероприятий, а не для поиска диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в интервью для украинского издания «ТСН».

«Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия», — отметил чиновник.

Он добавил, что в дальнейшем учения будут проводиться на территории всей украинской столицы.

5 февраля стало известно об установке в Оболоноском районе блокпостов. Пресс-служба Оболонского территориального центра комплектации объяснила это поиском ДРГ, которая якобы проникла в город. Позднее соответствующее сообщение было удалено.

Впервые блокпосты появились в Киеве в конце декабря 2023 года.

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      Глеб Палехов
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