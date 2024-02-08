Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предупредили о блокировке еще одного КПП польскими фермерами

Таможня Украины предупредила о блокировке КПП на границе польскими фермерами

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польские фермеры с 12 февраля в знак протеста против европейской аграрной политики заблокируют контрольно-пропускной пункт (КПП) Зосин — Устилуг на границе с Украиной. О частичной блокировке границы предупредила перевозчиков таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска Зосин — Устилуг с польской стороны границы», — говорится в сообщении украинской таможни.

При этом сообщается, что протестующие должны оставить свободный проезд для легковых автомобилей и автобусов. Кроме того, они планируют пропускать по три грузовика массой до 7,5 тонны в час в каждую сторону.

До этого аграрии из польского профсоюза «Солидарность» предупреждали, что с 9 февраля заблокируют КПП Дорохуск — Ягодин. Акция протеста согласована польскими властями и должна продлиться месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

      Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

      Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

      Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

      Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после успеха сериала

      Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности

      В подполье рассказали о поражении завода дронов ВСУ в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше