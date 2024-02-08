На Украине предупредили о блокировке еще одного КПП польскими фермерами

Таможня Украины предупредила о блокировке КПП на границе польскими фермерами

Польские фермеры с 12 февраля в знак протеста против европейской аграрной политики заблокируют контрольно-пропускной пункт (КПП) Зосин — Устилуг на границе с Украиной. О частичной блокировке границы предупредила перевозчиков таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска Зосин — Устилуг с польской стороны границы», — говорится в сообщении украинской таможни.

При этом сообщается, что протестующие должны оставить свободный проезд для легковых автомобилей и автобусов. Кроме того, они планируют пропускать по три грузовика массой до 7,5 тонны в час в каждую сторону.

До этого аграрии из польского профсоюза «Солидарность» предупреждали, что с 9 февраля заблокируют КПП Дорохуск — Ягодин. Акция протеста согласована польскими властями и должна продлиться месяц.