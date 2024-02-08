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08:28, 8 февраля 2024Бывший СССР

На Украине ужаснулись охоте на ведьм из военкоматов

Депутат Рады Геращенко заявила, что ложь властей Украины провоцирует конфликты

Кадр: Telegram-канал Анатолия Шария

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко отреагировала на «охоту на ведьм», которая случилась на западе страны. Об этом она написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел поселке Космач в Ивано-Франковской области. Там толпа избила женщину с ребенком, предположив, что та является «наводчиком» территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и приехала «сдать их мужей».

«Это результат параллельной реальности всеукраинского телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», — указала парламентарий. Она предупредила, что украинцы окажутся в шоке, когда столкнуться с реальностью, в которой вместо обещаний про возвращение Крыма им будет грозить наказание за отсутствие в вводимом для военнообязанных реестре.

Депутат обратила внимание, что президент страны Владимир Зеленский не стал выступать перед депутатами накануне голосования по закону о мобилизации, и документ был принят «втихаря».

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата Рады. Большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа».

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