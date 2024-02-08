На Украине ужаснулись охоте на ведьм из военкоматов

Депутат Рады Геращенко заявила, что ложь властей Украины провоцирует конфликты

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко отреагировала на «охоту на ведьм», которая случилась на западе страны. Об этом она написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел поселке Космач в Ивано-Франковской области. Там толпа избила женщину с ребенком, предположив, что та является «наводчиком» территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и приехала «сдать их мужей».

«Это результат параллельной реальности всеукраинского телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», — указала парламентарий. Она предупредила, что украинцы окажутся в шоке, когда столкнуться с реальностью, в которой вместо обещаний про возвращение Крыма им будет грозить наказание за отсутствие в вводимом для военнообязанных реестре.

Депутат обратила внимание, что президент страны Владимир Зеленский не стал выступать перед депутатами накануне голосования по закону о мобилизации, и документ был принят «втихаря».

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата Рады. Большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа».