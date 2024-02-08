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20:13, 8 февраля 2024Бывший СССР

Военный назвал возможные направления работы Сырского в качестве главкома ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Залужного заменили на более возрастного генерала

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В качестве нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может сосредоточиться на обороне, начатой его предшественником Валерием Залужным, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также назвал такое направление работы, как «пиар-акции» в Авдеевке и на левом берегу Днепра.

«Залужного заменили на более возрастного генерала, который родился в СССР, закончил Московское общевойсковое училище, и только потом уже формировался на Украине как натовский продукт. С его приходом особенно ничего не изменится. Я так понимаю, что речь скорее о внутренних разборках, симпатиях и антипатиях. Это также возможность для [президента Украины Владимира] Зеленского показать свою самостоятельность, но Сырский, скорее всего, тоже был согласован. Может, после него придет еще кто-то другой», — допустил Дандыкин.

Он также предположил, что новый главком продолжит работу Залужного по формированию линий обороны и постарается заявить о себе на нескольких направлениях.

«С обороной тоже как получится. На это нужны люди, техника, средства. Конечно, НАТО будет помогать. Но это было и при Залужном. Возможно, будут пиар-акции на двух-трех направлениях: на левом берегу Днепра, в районе Авдеевки. Все остальное будет продолжаться как раньше», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

Также Зеленский рассказал о встрече с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. Он рассказал, что они обсудили необходимые обновления в украинской армии, а также возможные кандидатуры на руководящие посты в ВСУ.

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      Варвара Кошечкина
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