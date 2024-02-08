Неизвестные выманили у россиянки деньги и убедили ее поджечь релейный шкаф

Суд в Курске отправил под домашний арест пенсионерку за поджог релейного шкафа

Транспортные полицейские задержали 68-летнюю жительницу Курска, подозреваемую в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 213 («Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Суд отправил ее под домашний арест на два месяца.

По словам фигурантки, на ее телефон позвонили неизвестные и под предлогом защиты сбережений выманили 318 тысяч рублей, которые она перевела на указанный ими счет. После этого с женщиной связались «сотрудники спецслужб» и убедили ее поджечь релейный шкаф, который якобы использовался как связной пункт украинских военных.

Пенсионерка приобрела бензин и моторное масло, добралась на своей машине до перегона между станциями Курск и Свобода, изготовила горючую смесь и подожгла оборудование. Все это женщина по указанию неизвестных снимала на видео.

В ночь на 7 февраля в Туле неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции. При этом все оборудование уцелело, инцидент не повлиял на работу транспорта.