Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:37, 8 февраля 2024Силовые структуры

Неизвестные выманили у россиянки деньги и убедили ее поджечь релейный шкаф

Суд в Курске отправил под домашний арест пенсионерку за поджог релейного шкафа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Транспортные полицейские задержали 68-летнюю жительницу Курска, подозреваемую в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 213 («Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Суд отправил ее под домашний арест на два месяца.

По словам фигурантки, на ее телефон позвонили неизвестные и под предлогом защиты сбережений выманили 318 тысяч рублей, которые она перевела на указанный ими счет. После этого с женщиной связались «сотрудники спецслужб» и убедили ее поджечь релейный шкаф, который якобы использовался как связной пункт украинских военных.

Пенсионерка приобрела бензин и моторное масло, добралась на своей машине до перегона между станциями Курск и Свобода, изготовила горючую смесь и подожгла оборудование. Все это женщина по указанию неизвестных снимала на видео.

В ночь на 7 февраля в Туле неизвестный поджег здание тяговой электроподстанции. При этом все оборудование уцелело, инцидент не повлиял на работу транспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии. Россияне продемонстрировали обратный результат

      В Европе усомнились в лидерстве США вне зависимости от президента

      Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

      Командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал о тактике украинских диверсантов

      Россиянин описал особенности жизни во Вьетнаме фразой «русским умом не понять»

      Греческие Leopard получат «мангалы»

      Губернатор предложил Карлсону приехать в «сердце России»

      США закупили российский уран на рекордную сумму

      Началась церемония прощания с экипажем сбитого под Белгородом Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше