Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в элитном жилом комплексе

Hindustan Times: в Индии новорожденного ребенка нашли в мусорном баке

В элитном жилом комплексе в индийском городе Ноида, штат Уттар-Прадеш, среди мусора нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает Hindustan Times.

Тело обнаружили в мусорном баке 6 февраля. Охранник жилого комплекса сразу рассказал о произошедшем полиции. Получив сообщение, правоохранители прибыли в дом, осмотрели территорию, забрали ребенка и отправили на вскрытие.

В настоящее время уголовное дело по факту случившегося не возбуждено. Расследование начнется после получения отчета о вскрытии.

Ранее житель Великобритании обнаружил на улице новорожденную девочку и спас ее. Завернутый в полотенце ребенок лежал в пакете.