Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 8 февраля 2024Из жизни

Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в элитном жилом комплексе

Hindustan Times: в Индии новорожденного ребенка нашли в мусорном баке

Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В элитном жилом комплексе в индийском городе Ноида, штат Уттар-Прадеш, среди мусора нашли новорожденного ребенка без признаков жизни. Об этом сообщает Hindustan Times.

Тело обнаружили в мусорном баке 6 февраля. Охранник жилого комплекса сразу рассказал о произошедшем полиции. Получив сообщение, правоохранители прибыли в дом, осмотрели территорию, забрали ребенка и отправили на вскрытие.

В настоящее время уголовное дело по факту случившегося не возбуждено. Расследование начнется после получения отчета о вскрытии.

Ранее житель Великобритании обнаружил на улице новорожденную девочку и спас ее. Завернутый в полотенце ребенок лежал в пакете.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

      Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

      Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

      Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

      Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после успеха сериала

      Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности

      В подполье рассказали о поражении завода дронов ВСУ в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше