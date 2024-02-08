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13:42, 8 февраля 2024Наука и техника

Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

Впервые подтверждена безубыточность термоядерного синтеза в комплексе NIF

Фото: LLNL / Wikimedia

Пять независимых групп ученых подтвердили заявление Национального комплекса лазерных термоядерных реакций США (англ. National Ignition Facility, NIF) о первом достижении безубыточности реакции термоядерного синтеза с использованием лазера. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Реакцию запускали с помощью 192 лазеров, нагревавших хольраумы — небольшие золотые цилиндры, внутри которых находится капсула со смесью изотопов водорода, трития и дейтерия. Лазеры передавали несколько мегаджоулей энергии на внутреннюю стенку цилиндра, которая переизлучала ее в виде теплового рентгеновского излучения, вызвавшего взрыв внешней оболочки капсулы, направленный внутрь.

Ударные волны от взрыва заставляют дейтериево-тритиевое топливо сжиматься до давления в сотни гигабар, заставляя изотопы водорода сливаться с образованием ядер гелия, высвобождая дополнительную энергию и создавая каскад термоядерных реакций. На выходе было получено 3,15 мегаджоуля энергии при использовании 2,05 мегаджоуля.

Ученые отметили, что, хотя команда NIF добилась монументального прорыва, предстоит еще много работы, прежде чем термоядерный синтез можно будет использовать в качестве источника энергии. Например, физикам необходимо масштабировать эту технику, а выход должен быть намного выше, чтобы оправдать ее использование в коммерческих целях.

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      Александр Еникеев
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