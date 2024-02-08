Раскрыт ущерб вооруженного ограбления банка в российском городе

МВД возбудило дело после ограбления банка в Екатеринбурге на 1 млн руб

Возбуждено уголовное дело после вооруженного ограбления отделения банка в центре Екатеринбурга. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, раскрытие преступления находится на контроле у руководства регионального главка МВД. Оперативники районного, городского и областного подразделений ведут поиск вооруженного грабителя. Они провели опрос сотрудников банка и жителей близлежащих домов.

По данным полиции, злоумышленник зашел в помещение банка на улице Малышева незадолго до закрытия вечером 7 февраля. С предметом, похожим на пистолет, мужчина забрал из кассы примерно миллион рублей. Среди посетителей и сотрудников банка пострадавших нет.

31 января сообщалось, что в Забайкальском крае полицейские задержали ранее судимую местную жительницу по подозрению в ограблении храма Преподобного Амвросия Оптинского. Она отобрала у служительницы ящик для пожертвований и сбежала. Ее нашли по горячим следам.