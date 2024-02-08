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05:03, 8 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали лучший возраст для начала подготовки к пенсии

Хоум Банк: лучший момент для откладывания средств на пенсию — 37 лет

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Аналитики Центра потребительских исследований Хоум Банка опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии. Опрошенные также назвали возраст, который лучше всего подходит для начала планирования доходов в старости. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Выяснилось, что среди россиян старше 30 лет откладывают средства на пенсию лишь 27 процентов. 53 процента еще не делают этого, но планируют. 3 — уже накопили на пенсию столько, сколько, по их мнению, будет достаточно для сохранения привычного образа жизни. Еще 17 не откладывают и не планируют этого делать.

Самым популярным способом накоплений являются банковские вклады — их выбирают 60 процентов опрошенных. На втором месте банковские карты — отдают им предпочтение 36 процентов респондентов. Еще 26 — оставляют сбережения дома. Четвертое место делят инвестиции в ценные бумаги и перевод пенсии в ПФР (21 процент). На пятом месте оказались вложения в недвижимость (18 процентов).

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Начать подготовку к пенсии, по мнению респондентов, еще не вышедших на пенсию, стоит в 41 год. Те россияне, которые уже вышли на пенсию, отметили, что фактически начали подготовку к пенсии в 45 лет, а оптимальным возрастом начала подготовки назвали 37 лет.

«Данные показывают, что чаще всего подготовку к пенсии человек начинает позже запланированного. Стоит учесть опыт старших поколений и не откладывать этот вопрос. Мы считаем 37 лет подходящим моментом, поскольку в это время человек чаще всего приближается к пику своей экономической активности. Также в этом возрасте мы более открыты к изучению разных инструментов сбережения и повышению уровня своей финансовой грамотности, что в перспективе позволит лучше подготовиться к пенсионному периоду», — прокомментировали в пресс-службе Хоум Банка.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила россиян, которые получают зарплату в конвертах, о низкой пенсии.

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      Екатерина Смирная
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