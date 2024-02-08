В России заметили подготовку США к новым санкциям

Депутат Делягин объяснил закупку США российского урана подготовкой к санкциям

Рекордная закупка Соединенными Штатами российского урана связана с тем, что американцы создают запасы, чтобы снизить зависимость от России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также заметил в увеличении объема поставок подготовку США к новым санкциям.

«Сейчас, по-моему, 80 процентов американского урана, который они потребляют внутри страны, — это наш уран. Мы им поставляем низкообогащенный уран, они увеличивают степень его обогащения, получая на этом добавленную стоимость, и, так сказать, загружают свои атомные реакторы. Их зависимость от нас критическая, но они надеются с нее слезть или, по крайней мере, ее ослабить», — рассказал Делягин.

Вероятно, они делают запасы на будущее. Чтоб потом можно было в какой-то момент ввести против нас санкции и в этой сфере тоже. Им до этого пока еще далеко, но они начинают готовиться Михаил Делягин заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее стало известно, что в 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок этого вида сырья вырос до 1,2 миллиарда долларов — на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов.

В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта российского низкообогащенного урана. Законодатели решили отказаться от закупок этого вида сырья вплоть до 2040 года. Документ предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или на предприятиях, зарегистрированных в РФ. При этом министр энергетики США после согласования с госсекретарем и главой Минторга сможет отменить запрет, если другие источники сырья будут недоступны, или поставки урана из РФ будут отвечать американским национальным интересам.

