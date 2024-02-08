Поезд из Белгорода в Петербург остановили из-за обстрела со стороны Украины

Гладков: поезд Белгород — Петербург остановлен из-за обстрела со стороны Украины

Из-за обстрела со стороны Украины в пути следования был остановлен поезд, следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Снаряд ВСУ прилетел близ села Гостищево, в результате чего в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. Это и привело к остановке поезда.

Глава региона уточнил, что ремонтные бригады уже восстанавливают линию, поезд возобновит следование ближе к 19:00. Задержек по другим маршрутам нет, добавил Гладков.

Ранее 8 февраля дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате взрыва пострадал мужчина — у него осколочные ранения ноги.