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16:17, 8 февраля 2024Ценности

Показано убранство самолета оскандалившегося Дрейка за 17 миллиардов рублей

Page Six показало убранство самолета рэпера Дрейка за 17 миллиардов рублей

Фото: Cole Burston / Getty Images

Журналисты Page Six раскрыли подробности об интерьере частного самолета оскандалившегося из-за слива интимного видео рэпера Дрейка. Убранство показали в материале на сайте издания.

Дизайн салона Boeing 767, который музыканту подарила компания Cargojet, создавал покойный модельер Вирджил Абло. Дизайнер придумал и внешнюю расцветку самолета, которая в том числе включает в себя строчку из песни Дрейка. Стоимость джета Air Drake, вмещающего в себя 30 пассажиров, составляет 185 миллионов долларов (17,7 миллиарда рублей).

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Самолет оборудован несколькими комнатами, в том числе спальней с кроватью размера king size для владельца. Кресла выполнены из кожи, диваны — из бархата, а сам салон изготовлен из дерева в сочетании с золотистой фурнитурой. На борту также расположили кинозал с плазменным телевизором и стол для игры в карты.

В июле 2022 года Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном самолете. Телезвезда следовала из города Камарильо в Ван-Найс в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. При этом на автомобиле данное расстояние можно преодолеть за 45 минут.

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      Майя Пономаренко
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