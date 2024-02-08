Показано убранство самолета оскандалившегося Дрейка за 17 миллиардов рублей

Page Six показало убранство самолета рэпера Дрейка за 17 миллиардов рублей

Журналисты Page Six раскрыли подробности об интерьере частного самолета оскандалившегося из-за слива интимного видео рэпера Дрейка. Убранство показали в материале на сайте издания.

Дизайн салона Boeing 767, который музыканту подарила компания Cargojet, создавал покойный модельер Вирджил Абло. Дизайнер придумал и внешнюю расцветку самолета, которая в том числе включает в себя строчку из песни Дрейка. Стоимость джета Air Drake, вмещающего в себя 30 пассажиров, составляет 185 миллионов долларов (17,7 миллиарда рублей).

Самолет оборудован несколькими комнатами, в том числе спальней с кроватью размера king size для владельца. Кресла выполнены из кожи, диваны — из бархата, а сам салон изготовлен из дерева в сочетании с золотистой фурнитурой. На борту также расположили кинозал с плазменным телевизором и стол для игры в карты.

В июле 2022 года Кайли Дженнер обругали в сети за 17-минутный полет на частном самолете. Телезвезда следовала из города Камарильо в Ван-Найс в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. При этом на автомобиле данное расстояние можно преодолеть за 45 минут.