Посол России заявил об оправдании Западом накачивания военных бюджетов

Посол России во Франции Мешков: Запад оправдывает накачивание военных бюджетов

Риторика о «войне с Россией» является способом для стран Запада оправдывать накачивание военных бюджетов. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

«Все же понимают, что Россия — это крупнейшая ядерная держава, и рассуждения о том, что они начнут воевать с Россией, приведет просто к уничтожению человечества как такового. На мой взгляд, это пока пустая риторика для того, чтобы накачивать свои военные бюджеты», — рассказал дипломат.

Мешков подчеркнул, что заявления многих западных политиков говорят об их безответственности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о скорой нехватке оружия у Вооруженных сил Украины. Политик призвал нарастить поставки Киеву.