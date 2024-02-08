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09:54, 8 февраля 2024Мир

Посол России заявил об оправдании Западом накачивания военных бюджетов

Посол России во Франции Мешков: Запад оправдывает накачивание военных бюджетов
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Риторика о «войне с Россией» является способом для стран Запада оправдывать накачивание военных бюджетов. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков, передает РИА Новости.

«Все же понимают, что Россия — это крупнейшая ядерная держава, и рассуждения о том, что они начнут воевать с Россией, приведет просто к уничтожению человечества как такового. На мой взгляд, это пока пустая риторика для того, чтобы накачивать свои военные бюджеты», — рассказал дипломат.

Мешков подчеркнул, что заявления многих западных политиков говорят об их безответственности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о скорой нехватке оружия у Вооруженных сил Украины. Политик призвал нарастить поставки Киеву.

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