Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

Поставки бензина за рубеж из РФ снизились к февралю 2023 года более чем на треть

Объемы экспорта бензина из России резко снизились, уменьшившись более чем на треть к уровню февраля 2023 года, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства РФ по итогам штаба, проведенного вице-премьером Александром Новаком с участием представителей отрасли, министерств, а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Мероприятие было посвящено ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

В материалах отмечается, что запасы бензина и дизельного топлива в стране остаются высокими, розничные цены на топливо — стабильными, а поставки дизеля на внутренний рынок выросли по сравнению с данными годичной давности.

Новак поручил нефтяным компаниям и Минэнерго согласовать графики ремонта НПЗ для удовлетворения спроса в период начала посевной и сезона роста автомобильных перевозок. «Прошу следить за сохранением рыночно обоснованных уровней цен и объемов реализации топлива на бирже и заправочных станциях», — приводятся в сообщении слова зампреда кабмина.

Производство бензина в России снизилось в январе на 1,8 процента, до 3,49 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такая динамика фиксируется на фоне аварии, произошедшей на одной из установок НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области, являющегося ключевым заводом для обеспечения потребностей Московского региона в топливе.