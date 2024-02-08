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15:52, 8 февраля 2024Бывший СССР

Премьер-министр Эстонии призвала граждан меньше жаловаться

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала граждан меньше жаловаться

Фото: IMAGO / Konstantin Sednev / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в передаче Globaalne на радио Äripäev призвала граждан меньше жаловаться, ее слова передает издание Postimees.

«Один предприниматель очень хорошо сказал, что мы жалуемся на свою бедность. Постараться бы избегать этого», — заявила политик.

Каллас считает, что склонность жаловаться является одной из причин, по которой экономический спад в Эстонии является самым большим в Европе. Помимо этого, экономический спад в Эстонии, по словам премьера, вызван множеством внешних факторов, например, большой зависимостью экономики Эстонии от скандинавских стран и сильного влияния роста Европейской межбанковской ставкой предложения.

Ранее Кая Каллас призвала Еврокомиссию усилить контроль за мессенджером Telegram. Она заявила, что Россия использует Telegram в рамках противостояния с Западом на цифровой арене. Эстонский премьер также утверждает, что мессенджер используется Москвой для распространения дезинформации.

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      Валентин Карант
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