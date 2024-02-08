Пушков заявил о почуявших «запах крови» и топящих проект Байдена республиканцах

Пушков: республиканцы из принципа блокируют проект Байдена о помощи Украине

Идея администрации президента США Джо Байдена с выделением 61 миллиарда долларов для Украины выглядит обреченной из-за ощутивших «запах крови» республиканцев. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его словам, в преддверии ноябрьских выборов республиканцы решительно настроены на то, чтобы провести в Белый дом своего кандидата, в связи с чем радикальная часть из принципа топит законопроект.

Ранее сообщалось, что законопроект о выделении Украине 60 млрд долларов не прошел голосование в Сенате Конгресса США. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60, 50 высказались против. Помимо помощи Украине законопроект предполагает в том числе выделение денег Израилю и на усиление контроля границы с Мексикой.

