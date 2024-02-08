Рогов заявил об одной символичной детали в обстреле Белгорода ВСУ

Рогов: ВСУ обстреляли Белгород на 40-й день обстрела перед Новым годом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород на 40-й день со дня предновогоднего обстрела города, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Рогов назвал последний обстрел города символическим. Он отметил, что и в этот раз украинские войска были по «квадратам мирных кварталов».

7 февраля ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего пострадали три человека. В результате атаки в городе оказались выбиты окна в 42 квартирах пяти жилых домов, посечены фасады и повреждена хозпостройка, а также 24 автомобиля и одно промышленное предприятие.

30 декабря 2023 года украинские войска нанесли массированный ракетный удал по Белгороду с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военнослужащих терактом.