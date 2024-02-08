Россия не позволила Киеву заблокировать работу ОЧЭС

Россия не позволила Украине заблокировать работу ОЧЭС

Россия не позволит Украине заблокировать работу Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), диалог должен идти по мандату. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин, его слова передает РИА Новости.

«В нашей работе на указанной площадке твердо исходим из недопустимости искусственной политизации ее деятельности отдельными делегациями. Предсказуемо пытается заблокировать любые полезные инициативы на площадке ЧЭС украинская сторона. Планомерно и эффективно этому противодействуем», — заявил политик.

Ранее Александр Панкин заявил о провале западного потолка цен на нефть. «Об этом же много пишут и говорят: продаем, невзирая, по более высоким ценам. Значит, (политика Запада в отношении потолка цен на российскую нефть — прим. «Ленты.ру») провалилась, хотя будут зажимать», — пояснил дипломат.