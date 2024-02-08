Россиянам раскрыли методы профилактики ишемической болезни сердца

Хирург Лахмай: ишемическую болезнь сердца чаще стали диагностировать у молодых

Одной из главных причин развития ишемической болезни сердца является закупорка сосудов, полагает сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай. Как защитить сосуды и сохранить здоровье сердца он раскрыл в беседе с «Газетой.ru».

Лахмай отметил, что ишемическая болезнь сердца больше не является заболеванием исключительно пожилых. По его словам, сегодня этот диагноз все чаще диагностируют у молодых людей в возрасте 35-40 лет. Основная причина, говорит врач, — нарушение кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов. Лахмай объяснил, что на стенках коронарных артерий образуются бляшки, которые закупоривают сосуды, из-за чего нарушается кровоток и возникает кислородное голодание.

По словам хирурга, снизить риск закупорки сосудов помогают правильное питание и контроль уровня «плохого» холестерина. Другими методами профилактики он назвал контроль артериального давления, отказ от вредных привычек и физическую активность. Также, по словам врача, риск ишемической болезни сердца выше у людей с сахарным диабетом и ожирением.

Врач предупредил, что некоторые причины развития ишемической болезни сердца не зависят от образа жизни человека. К таким факторам относятся наследственность и пол — у мужчин заболевание обнаруживается чаще, чем у женщин, утверждает Лахмай. Поэтому, чтобы вовремя выявить заболевание, он рекомендовал всем проходить профилактические осмотры.

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