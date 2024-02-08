Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:33, 8 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли методы профилактики ишемической болезни сердца

Хирург Лахмай: ишемическую болезнь сердца чаще стали диагностировать у молодых

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Одной из главных причин развития ишемической болезни сердца является закупорка сосудов, полагает сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай. Как защитить сосуды и сохранить здоровье сердца он раскрыл в беседе с «Газетой.ru».

Лахмай отметил, что ишемическая болезнь сердца больше не является заболеванием исключительно пожилых. По его словам, сегодня этот диагноз все чаще диагностируют у молодых людей в возрасте 35-40 лет. Основная причина, говорит врач, — нарушение кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов. Лахмай объяснил, что на стенках коронарных артерий образуются бляшки, которые закупоривают сосуды, из-за чего нарушается кровоток и возникает кислородное голодание.

По словам хирурга, снизить риск закупорки сосудов помогают правильное питание и контроль уровня «плохого» холестерина. Другими методами профилактики он назвал контроль артериального давления, отказ от вредных привычек и физическую активность. Также, по словам врача, риск ишемической болезни сердца выше у людей с сахарным диабетом и ожирением.

Врач предупредил, что некоторые причины развития ишемической болезни сердца не зависят от образа жизни человека. К таким факторам относятся наследственность и пол — у мужчин заболевание обнаруживается чаще, чем у женщин, утверждает Лахмай. Поэтому, чтобы вовремя выявить заболевание, он рекомендовал всем проходить профилактические осмотры.

Материалы по теме:
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину. Как они работают в Москве?
Технологии десятилетия, навсегда изменившие медицину.Как они работают в Москве?
14 июня 2022
Долгая счастливая жизнь. Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
Долгая счастливая жизнь.Как технологии будущего помогут победить болезни и спасут миллиарды жизней?
9 ноября 2021
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Ранее консультант по неотложной медицинской помощи и профессор Роб Гэллуэй раскрыл неожиданную причину возникновения инфарктов и инсультов у пожилых. По его мнению, риск подобных состояний резко увеличивается из-за одиночества.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      У Байдена нашелся план Б после провала законопроекта о помощи Украине

      ЕС раскритиковал своих членов за попадание запрещенных товаров в Россию

      В квартире москвича нашли 1,6 килограмма героина

      Раскрыты обстоятельства культурной революции Homo sapiens

      Сыгравший Воланда актер оценил новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

      Россияне стали постоянными клиентами микрофинансовых организаций

      Кети Топурия станет матерью в третий раз

      Минобороны предложило ввести предельный возраст контрактников при мобилизации

      В российском городе ребенок расшибся при падении с крыльца аварийного дома

      В ЦИК назвали число мертвых душ в подписях Надеждина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше