Россияне атаковали Такера Карлсона в соцсетях

Российские пользователи атаковали американского журналиста, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона в соцсетях. Под постами о его интервью с президентом России Владимиром Путиным в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) они оставили сотни комментариев на русском языке.

«Ты настоящий герой», «Красавчик он у вас», «Давай, Такер, жги», «Наш слон», «Всегда рады тебе, Такер», «В России Карлсона любят, в отличие от Запада, где его считают отрицательным персонажем», — написали они. С российскими комментаторами согласились и многие пользователи из других стран. Многие из них поблагодарили журналиста за интервью и назвали беседу исторической.

Некоторые пользователи заявили, что видео станет главным интервью года. Один из них подчеркнул, что новый сезон популярного сериала «Игра престолов» ждали с меньшим нетерпением, чем интервью Путина. «Это будет разрыв шаблона у большей части населения Земли», — написал еще один комментатор.

Ранее экс-разведчик из США Скотт Риттер оценил вероятное последствие интервью журналиста с главой российского государства. Он заявил, что публикация их разговора станет ударом по русофобии в мире.

8 февраля Карлсон заявил, что интервью с Путиным выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на его сайте. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что запись разговора также будет опубликована на сайте Кремля на русском и английском языках.