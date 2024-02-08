Россиянин соврал о наличии оружия на борту самолета и был задержан

«Авиаторщина»: пассажир соврал о наличии оружия на рейсе Петербург — Владикавказ

Пассажир рейса Санкт-Петербург — Владикавказ соврал о наличии оружия на борту и угодил в полицию. Подробности сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла утром 7 февраля в аэропорту Пулково перед вылетом Boeing-737 в Северную Осетию. Во время посадки россиянин по имени Арсений К. заявил сотруднику службы безопасности гавани, что у него при себе есть оружие.

В результате служащие решили высадить 176 пассажиров из самолета, выгрузить багаж и повторно обыскать воздушное судно. Оружие на борту не нашли, так что лайнер вылетел во Владикавказ с опозданием на час. Арсений К. был задержан.

Другой россиянин сел в тюрьму почти на три года после того, как устроил пьяный дебош на борту самолета. Он попытался зайти в кабину к пилотам, ударил бортпроводника и оказал сопротивление полиции.