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01:42, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за призывы к расправе над мэром Кургана

Курганца осудили за призывы к расправе над мэром и организации революции

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал людей в интернете к расправе над мэром города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, мужчина публиковал в соцсетях призывы к революции и насильственным действиям в отношении ряда министров и депутатов Госдумы с целью смены власти. Помимо этого он призывал к расправе над мэром Кургана и руководством транспортных кампаний, обеспечивающих перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10 процентов от его заработной платы в доход государства. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 37-летнего жителя Хакасии за призывы к расправе над политиками и терроризму.

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      Марина Совина
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