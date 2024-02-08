Россиянина осудили за призывы к расправе над мэром Кургана

Курганца осудили за призывы к расправе над мэром и организации революции

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным 58-летнего жителя Кургана, который призывал людей в интернете к расправе над мэром города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, мужчина публиковал в соцсетях призывы к революции и насильственным действиям в отношении ряда министров и депутатов Госдумы с целью смены власти. Помимо этого он призывал к расправе над мэром Кургана и руководством транспортных кампаний, обеспечивающих перевозку пассажиров по установленному маршруту и расписанию.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10 процентов от его заработной платы в доход государства. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 37-летнего жителя Хакасии за призывы к расправе над политиками и терроризму.